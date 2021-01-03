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Хет-трик Лаутаро Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Кротоне»

Хет-трик Лаутаро Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Кротоне»
Футбол / Италия 0
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В матче 15-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал «Кротоне». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

На 12-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Кротоне» Никколо Дзанеллато. Через 8 минут нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сравнял счёт. На 31-й минуте защитник «Кротоне» Лука Марроне отправил мяч в собственные ворота и вывел хозяев вперёд. Через 5 минут защитник гостей Владимир Големич, успешно реализовав пенальти, сравнял счёт.

Во втором тайме, на 57-й минуте, Мартинес, оформив дубль, вновь вывел «Интер» вперёд. На 64-й минуте форвард Ромелу Лукаку упрочил преимущество хозяев. На 78-й минуте Мартинес оформил хет-трик. В концовке встречи, на 87-й минуте, защитник «Интера» Ашраф Хакими установил итоговый счёт.

«Интер» набрал 36 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» (9) — на предпоследнем, 19-м месте.

Италия - Серия А. 15-й тур
03 января 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Интер М
Милан
Окончен
6 : 2
Кротоне
Кротоне
0:1 Дзанеллато – 12'   1:1 Мартинес – 20'   2:1 Марроне – 31' (автогол)   2:2 Големич – 36' (пен)   3:2 Мартинес – 57'   4:2 Лукаку – 64'   5:2 Мартинес – 78'   6:2 Хакими – 87'
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