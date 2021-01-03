Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Сассуоло»
Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Сассуоло» на матч 15-го тура итальянской Серии А. Встреча состоится сегодня, 3 января, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало матча — в 17:00 мск. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.
«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Ромеро, Паломино, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Иличич, Сапата.
«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Локателли, Лопес, Берарди, Траоре, Бога, Капуто.
«Аталанта» в 13 встречах набрала 22 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии сезона-2020/2021. «Сассуоло» (26) — на 4-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (36).
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