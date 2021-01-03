«Лестер» на выезде обыграл «Ньюкасл Юнайтед» и поднялся на третье место в АПЛ

В городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» прошёл матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 55-й минуте матча. Нападающий «Лестера» Джейми Варди с левого края вошёл в штрафную, обыграл защитника «сорок» Федерико Фернандеса и отдал передачу на Джеймса Мэддисона, который в касание расстрелял ворота «Ньюкасла».
На 72-й минуте гости увеличили преимущество. Вингер «лис» Марк Олбрайтон ускорился по правому флангу и сделал передачу к штрафной на бельгийского полузащитника Юри Тилеманса, который в касание уложил мяч в угол ворот, защищаемых Карлом Дарлоу.
Окончательный счёт был установлен на 82-й минуте — нападающий Энди Кэрролл, вышедший на замену тремя минутами ранее, с семи метров неотразимо пробил в дальний нижний угол.
«Лестер Сити» в 17 матчах набрал 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — на 15-м месте. У «сорок» есть игра в запасе. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).
- 3 января 2021
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