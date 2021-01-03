К 20-й минуте «Манчестер Сити» ведёт в матче с «Челси» со счётом 2:0. Видео обоих голов
В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити». Идёт 28-я минута, счёт 2:0 в пользу гостей.
На 20-й минуте гости забили второй гол в матче — капитан «Сити» Кевин Де Брёйне от левого края штрафной прострелил на угол вратарской, откуда Филип Фоден ударом в касание направил мяч точно под ближнюю штангу.
Двумя минутами ранее счёт с передачи всё того же Фодена открыл полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган.
Лондонский «Челси» в 16 встречах набрал 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (26) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию встречи.
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