Энди Кэрролл впервые за 10 лет забил за «Ньюкасл Юнайтед» в АПЛ

В городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» проходил матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Как сообщает Opta Sport, нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Энди Кэрролл забил свой первый гол в английской Премьер-лиге за «сорок» с 26 декабря 2010 года.

Фото можно посмотреть на странице Opta Sport в "Твиттере".

Видео гола Кэрролла в ворота «Лестер Сити»

Уже 31 января 2011 года Энди Кэрролл за € 41 млн перешёл в «Ливерпуль». 1 июля 2013 года контракт англичанина за € 17,5 млн выкупил «Вест Хэм Юнайтед». В составе «молотобойцев» Кэрролл провёл шесть лет, откуда свободным агентом вернулся в «Ньюкасл Юнайтед».



«Лестер Сити» в 17 матчах набрал 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — на 15-м месте. У «сорок» есть игра в запасе. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).