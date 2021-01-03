Энди Кэрролл впервые за 10 лет забил за «Ньюкасл Юнайтед» в АПЛ

В городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» проходил матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Как сообщает Opta Sport, нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Энди Кэрролл забил свой первый гол в английской Премьер-лиге за «сорок» с 26 декабря 2010 года.
Фото можно посмотреть на странице Opta Sport в "Твиттере".
Видео гола Кэрролла в ворота «Лестер Сити»
Уже 31 января 2011 года Энди Кэрролл за € 41 млн перешёл в «Ливерпуль». 1 июля 2013 года контракт англичанина за € 17,5 млн выкупил «Вест Хэм Юнайтед». В составе «молотобойцев» Кэрролл провёл шесть лет, откуда свободным агентом вернулся в «Ньюкасл Юнайтед».
«Лестер Сити» в 17 матчах набрал 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — на 15-м месте. У «сорок» есть игра в запасе. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).
- 3 января 2021
-
20:32
-
20:28
-
20:19
-
20:11
-
20:10
-
19:57
-
19:51
-
19:34
-
19:34
-
19:10
-
18:55
-
18:54
-
18:51
-
18:35
-
18:26
-
17:46
-
17:44
-
17:37
-
17:28
-
17:23
-
17:18
-
16:45
-
16:35
-
16:22
-
16:12
-
15:52
-
15:27
-
15:10
-
14:49
-
14:20
-
14:08
-
13:49
-
13:35
-
13:13
-
12:53