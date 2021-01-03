Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Энди Кэрролл впервые за 10 лет забил за «Ньюкасл Юнайтед» в АПЛ

Энди Кэрролл впервые за 10 лет забил за «Ньюкасл Юнайтед» в АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В городе Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» проходил матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Как сообщает Opta Sport, нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Энди Кэрролл забил свой первый гол в английской Премьер-лиге за «сорок» с 26 декабря 2010 года.

Фото можно посмотреть на странице Opta Sport в "Твиттере".

Видео гола Кэрролла в ворота «Лестер Сити»

Уже 31 января 2011 года Энди Кэрролл за € 41 млн перешёл в «Ливерпуль». 1 июля 2013 года контракт англичанина за € 17,5 млн выкупил «Вест Хэм Юнайтед». В составе «молотобойцев» Кэрролл провёл шесть лет, откуда свободным агентом вернулся в «Ньюкасл Юнайтед».

«Лестер Сити» в 17 матчах набрал 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — на 15-м месте. У «сорок» есть игра в запасе. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).

10 самых дорогих зимних трансферов в истории
Диего Коста и Фернандо Торрес в хорошей компании.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021