Лэмпард: уровень футбола «Манчестер Сити» показывает, к чему нужно стремиться «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:3).



«Сегодня мы совершали ошибки, индивидуальные ошибки. Они наказали нас за это. Если вы хотите достичь уровня, на котором „Манчестер Сити“ находился в течение нескольких последних лет, то вы должны справляться с их давлением. Во втором тайме мы были конкурентоспособными, но при счёте 3:0 матч был в значительной степени закончен.



Я не пытаюсь говорить только о последних 20 минутах игры, потому что при отставании в три мяча жизненно важные показатели матча изменились. Но я до финального свистка ждал реакцию своих игроков на столь неприятный счёт.



Я не собираюсь ругать себя перед телевизионными камерами. Я тренер, который должен принять подобные реалии и вынести уроки из таких матчей. Иногда это непросто. Сегодня был болезненный первый тайм, особенно по качеству нашей игры. Уровень футбола „Сити“ показывает, к чему нам нужно стремиться. Во втором тайме я увидел положительную реакцию футболистов „Челси“, но нас всё равно ожидает работа над ошибками», — приводит слова Лэмпарда BBC.

Видео единственного гола «Челси» в матче с «Манчестер Сити»

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 15 матчах набрали 29 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (26) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).