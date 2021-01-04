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Джикия включил в команду мечты Акинфеева, братьев Миранчуков и Смолова

Джикия включил в команду мечты Акинфеева, братьев Миранчуков и Смолова
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия составил команду мечты по просьбе юного болельщика.

«На воротах пусть будет Акинфеев, справа в защите — Марио Фернандес, в центре — Савва (юный болельщик. — Прим. „Чемпионата“). Помогать Савве справа в полузащите будет Александр Самедов. В центре к Савве поставим ещё Рому Зобнина, слева — Антона Миранчука. Так, форварды… Ну пусть будет Федя Смолов, а под ним будет Лёша Миранчук. Савва будет капитаном команды — будет выбирать схему, тактику и всё остальное», — сказал Джикия в интервью на YouTube-канале сборной России.

Георгий Джикия также поделился мнением о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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