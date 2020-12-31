Джикия: как отнёсся к переносу Евро-2020? Я, наверно, его ждал больше всех

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, каково было играть в условиях насыщенного графика, на плотность которого повлияла ситуация, связанная с распространением коронавируса. Также Георгий поделился мнением о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года.
«Каково было играть в таком насыщенном графике? Это моё любимое дело. Я хочу этим заниматься. Чем больше игр, тем интереснее. Понятное дело, что где-то тяжело. Но есть свободные дни, где элементарно отдыхаешь.
Как отнёсся к переносу Евро-2020? Я, наверно, этот Евро ждал больше всех. Когда его перенесли, конечно, расстроился. Но отнёсся с пониманием, потому что тяжёлая ситуация и в стране, и в мире», — сказал Джикия в эфире программы «Наши парни» на Youtube-канале сборной России по футболу.
Напомним, чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако был перенесён на следующий год из-за пандемии коронавируса.
- 31 декабря 2020
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