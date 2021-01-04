После ошибки Александера-Арнольда «Саутгемптон» открыл счёт в матче с «Ливерпулем». Видео

На стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Идёт 14-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт на второй минуте матча — после подачи капитана «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса со стандартного положения в штрафную «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пропустил мяч на нападающего хозяев Дэнни Ингса, и тот классным ударом перекинул мяч через голкипера в сетку ворот.
Это уже седьмой мяч 28-летнего англичанина в нынешнем сезоне чемпионата Англии.
«Ливерпуль» набрал в 16 встречах 33 очка и является лидером в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (26) — на 9-м месте.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию этой встречи.
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