После ошибки Александера-Арнольда «Саутгемптон» открыл счёт в матче с «Ливерпулем». Видео

На стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Идёт 14-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на второй минуте матча — после подачи капитана «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса со стандартного положения в штрафную «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пропустил мяч на нападающего хозяев Дэнни Ингса, и тот классным ударом перекинул мяч через голкипера в сетку ворот.

Видео гола Ингса

Это уже седьмой мяч 28-летнего англичанина в нынешнем сезоне чемпионата Англии.



«Ливерпуль» набрал в 16 встречах 33 очка и является лидером в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (26) — на 9-м месте.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию этой встречи.