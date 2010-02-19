Дзаккерони: вопрос ещё не снят с повестки дня
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Альберто Дзаккерони заявил после матча с амстердамским «Аяксом», что команда ещё не решила задачу выхода в следующий этап Лиги Европы, сообщает итальянский интернет-ресурс Football-italia.net.
«Я ожидал, что на поле развернётся сложная борьба и предупредил об этом моих игроков. Может быть, в „Аяксе“ нет громких имён, но он силён командной игрой. Мы должны играть очень внимательно и в ответном матче, так как ещё не решили задачу выхода в следующий этап», — заявил Дзаккерони.
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