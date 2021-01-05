Рамос считает, что Перес и исполнительный директор «Реала» хотят от него избавиться

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос недоволен поведением руководства клуба на фоне ситуации с его контрактом.
Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito, капитан «сливочных» обсудил своё положение с президентом Флорентино Пересом. Испанец в ходе разговора признался, что чувствует себя брошенным, и выразил уверенность, что тот вместе с исполнительным директором Хосе Анхелем Санчесом хочет избавиться от него.
Ранее стало известно, что Рамос хочет перейти в «Пари Сен-Жермен» и заявил об этом Пересу. Французский клуб намерен пригласить помимо него нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Ещё одним фактором стали привлекательные финансовые условия.
Напомним, летом у Рамоса истекает контракт с «Реалом». Если соглашение не будет продлено, то по окончании сезона 34-летний футболист покинет клуб на правах свободного агента.
- 5 января 2021
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