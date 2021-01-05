Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рамос считает, что Перес и исполнительный директор «Реала» хотят от него избавиться

Рамос считает, что Перес и исполнительный директор «Реала» хотят от него избавиться
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос недоволен поведением руководства клуба на фоне ситуации с его контрактом.

Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito, капитан «сливочных» обсудил своё положение с президентом Флорентино Пересом. Испанец в ходе разговора признался, что чувствует себя брошенным, и выразил уверенность, что тот вместе с исполнительным директором Хосе Анхелем Санчесом хочет избавиться от него.

Ранее стало известно, что Рамос хочет перейти в «Пари Сен-Жермен» и заявил об этом Пересу. Французский клуб намерен пригласить помимо него нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Ещё одним фактором стали привлекательные финансовые условия.

Напомним, летом у Рамоса истекает контракт с «Реалом». Если соглашение не будет продлено, то по окончании сезона 34-летний футболист покинет клуб на правах свободного агента.

Рамос сказал «Реалу», что хочет перейти в «ПСЖ». Парижане также планируют подписать Месси
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021