Рамос считает, что Перес и исполнительный директор «Реала» хотят от него избавиться

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос недоволен поведением руководства клуба на фоне ситуации с его контрактом.



Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito, капитан «сливочных» обсудил своё положение с президентом Флорентино Пересом. Испанец в ходе разговора признался, что чувствует себя брошенным, и выразил уверенность, что тот вместе с исполнительным директором Хосе Анхелем Санчесом хочет избавиться от него.



Ранее стало известно, что Рамос хочет перейти в «Пари Сен-Жермен» и заявил об этом Пересу. Французский клуб намерен пригласить помимо него нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Ещё одним фактором стали привлекательные финансовые условия.



Напомним, летом у Рамоса истекает контракт с «Реалом». Если соглашение не будет продлено, то по окончании сезона 34-летний футболист покинет клуб на правах свободного агента.

Рамос сказал «Реалу», что хочет перейти в «ПСЖ». Парижане также планируют подписать Месси