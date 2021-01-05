Лактионов возглавит «Ригу», Филимонов и Калиниченко войдут в тренерский штаб

Главный тренер московской «Родины» Денис Лактионов в ближайшее время возглавит «Ригу», сообщает телеграм-канал «Дай ударить». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



В тренерский штаб специалиста войдут бывшие футболисты московского «Спартака» Александр Филимонов и Максим Калиниченко.

Напомним, в середине ноября главный тренер «Риги» Олег Кононов и латвийский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В начале сентября специалист был вынужден покинуть Ригу по семейным обстоятельствам. Главным тренером рижского клуба Кононов стал 5 февраля 2020 года.

20 ноября 2020 года стало известно, что «Рига» выиграла титул чемпиона Латвии в третий раз подряд. Команда победила в чемпионате за два тура до его завершения.