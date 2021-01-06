Источник: «Арсенал» обвиняет «Атлетико» в намеренном обесценивании Лукаса Торрейры

«Арсенал» недоволен количеством игрового времени полузащитника Лукаса Торрейры, который выступает за «Атлетико» на правах аренды, сообщает Libertad Digital.

По данным источника, лондонский клуб уверен, что «Атлетико» намеренно не дает футболисту достаточного количества игрового времени, чтобы снизить цену. Сообщается, что руководство «Арсенала» испытывает огромный гнев по поводу этой ситуации и может принять меры.

Торрейра сыграл шесть матчей в испанской Примере и четыре в Лиге чемпионов, в которых забил один гол. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Торрейра перешёл в «Арсенал», с которым впоследствии завоевал Кубок Англии, летом 2018 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила примерно € 30 млн. В начале карьеры Лукас защищал цвета «Пескары». В национальную команду Уругвая вызывается с 2018 года.