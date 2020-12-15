Лукас Торрейра намерен покинуть «Атлетико» в январе

Полузащитник мадридского «Атлетико» Лукас Торрейра, который выступает за «матрасников» на правах аренды из лондонского «Арсенала», намерен покинуть испанский клуб в январе, сообщает Marca со ссылкой на Tuttomercatoweb.
По информации источника, игрок вернётся в Англию, чтобы затем отправиться в очередную аренду. Интерес к хавбеку проявляет «Торино». Торрейра сыграл пять матчей в испанской Примере и четыре в Лиге чемпионов, забил один гол. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Торрейра перешёл в «Арсенал», с которым впоследствии завоевал Кубок Англии, летом 2018 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила примерно € 30 млн. В начале карьеры Лукас защищал цвета «Пескары». В национальную команду Уругвая вызывается с 2018 года.
- 15 декабря 2020
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