Лукас Торрейра намерен покинуть «Атлетико» в январе

Полузащитник мадридского «Атлетико» Лукас Торрейра, который выступает за «матрасников» на правах аренды из лондонского «Арсенала», намерен покинуть испанский клуб в январе, сообщает Marca со ссылкой на Tuttomercatoweb.

По информации источника, игрок вернётся в Англию, чтобы затем отправиться в очередную аренду. Интерес к хавбеку проявляет «Торино». Торрейра сыграл пять матчей в испанской Примере и четыре в Лиге чемпионов, забил один гол. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Торрейра перешёл в «Арсенал», с которым впоследствии завоевал Кубок Англии, летом 2018 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила примерно € 30 млн. В начале карьеры Лукас защищал цвета «Пескары». В национальную команду Уругвая вызывается с 2018 года.