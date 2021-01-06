На первом сборе «Динамо» сыграет с двумя польскими командами

12 января стартует первый сбор московского «Динамо» в 2021 году. Клуб определился с соперниками и датами товарищеских матчей. 17 января команда сыграет с «Лехом», а 21 января с «Ракувом», сообщает пресс-служба бело-голубых в «Твиттере». Оба коллектива представляют чемпионат Польши.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место, на 11 очков отставая от лидера турнира «Зенита» (41). В тройку лучших также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35). Первый официальный матч в 2021 году бело-голубые проведут 20 или 21 февраля— в 1/8 финала Бетсити Кубка России команда примет «Спартак» на «ВТБ Арене».
Всего «Динамо» проведёт три учебно-тренировочных сбора. С 12 до 22 января, с 26 января по 6 февраля и с 10 по 19 февраля. На первом сборе запланированы два контрольных матча, на втором — четыре, на третьем — ещё два.
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