Гарет Бэйл настроен на ещё один шанс в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур», хочет отработать контракт со «сливочными» до конца.



По информации AS, валлиец настроен вернуться в «Королевский клуб» по истечении аренды, рассчитанной до лета этого года, и получить ещё один шанс показать себя испанской команде. Соглашение Гарета с мадридцами действует до 2022 года. «Сливочные» в свою очередь хотели бы расстаться с Бэйлом и направить сэкономленные средства на сделку по форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.



Изначально в «Реале» надеялись, что «Тоттенхэм» выкупит игрока, однако травмы и плохая форма Гарета дали понять, что он, вероятнее всего, вернётся летом.



В нынешнем сезоне Бэйл провёл 4 матча в английской Премьер-лиге (1 — в основе) и забил 1 гол.

Видео дебютного гола Бэйла после возвращения в АПЛ: