У двух футболистов «Милана» выявлен коронавирус. Сегодня матч с «Ювентусом»

«Милан» на своём официальном сайте сообщил об итогах тестирования на коронавирус, состоявшегося накануне, 5 января.



По итогам проверки положительный результат дали тесты полузащитника Раде Крунича и нападающего Анте Ребича. Оба футболиста переносят инфекцию бессимптомно и в настоящее время изолированы от одноклубников. Отмечается, что сегодня в клубе провели повторное тестирование, которое не выявило у остальных игроков заражения.



Сегодня, 6 января, «Милану» предстоит сыграть с «Ювентусом» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Россонери», набрав 37 очков в 15 турах, занимают первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Бьянконери» (27) располагаются на пятой строчке.

«Ювентус» отправился на матч в Милан. Сообщалось, что команду могут не выпустить из Турина