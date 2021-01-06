Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

У двух футболистов «Милана» выявлен коронавирус. Сегодня матч с «Ювентусом»

У двух футболистов «Милана» выявлен коронавирус. Сегодня матч с «Ювентусом»
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

«Милан» на своём официальном сайте сообщил об итогах тестирования на коронавирус, состоявшегося накануне, 5 января.

По итогам проверки положительный результат дали тесты полузащитника Раде Крунича и нападающего Анте Ребича. Оба футболиста переносят инфекцию бессимптомно и в настоящее время изолированы от одноклубников. Отмечается, что сегодня в клубе провели повторное тестирование, которое не выявило у остальных игроков заражения.

Сегодня, 6 января, «Милану» предстоит сыграть с «Ювентусом» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Россонери», набрав 37 очков в 15 турах, занимают первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Бьянконери» (27) располагаются на пятой строчке.

«Ювентус» отправился на матч в Милан. Сообщалось, что команду могут не выпустить из Турина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021