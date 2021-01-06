«Краснодар» проведёт три товарищеских матча на тренировочном сборе в Эмиратах

«Краснодар» определился с соперниками и датами товарищеских матчей, которые будут сыграны на сборах в Эмиратах.
«На первом тренировочном сборе в Эмиратах «быки» проведут три контрольных поединка. 21 января против польской «Легии», а 27 января сыграем с «Ригой» и «Шахтёром» из Солигорска. Время начала матчей будет определено позднее», — сообщает пресс-служба «Краснодара».
«Краснодар», набрав 30 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидер соревнований — «Зенит» (41), в тройку лидеров также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
Напомним, из всех российских клубов весной в Лиге Европы сыграет только «Краснодар», который занял третье место в группе Лиги чемпионов. В 1/16 финала турнира «быки» встрется с загребским «Динамо». Первый матч пройдёт 18 февраля 2021 года в Краснодаре, ответная встреча состоится 25 февраля 2021 года в Загребе.
- 6 января 2021
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