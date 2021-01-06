Гайч в шаге от перехода в «Боку Хуниорс»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч находится в шаге от перехода в «Боку Хуниорс», сообщает Marca.
«Бока» связался с российским клубом с просьбой отдать Гайча в аренду на один сезон. Если футболист даст положительный ответ, он перейдёт в аргентинский клуб в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что Гайч попал в сферу интересов аргентинского клуба.
Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата России Гайч принял участие в 13 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В его активе также 5 игр в рамках Лиги Европы, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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