Гайч в шаге от перехода в «Боку Хуниорс»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч находится в шаге от перехода в «Боку Хуниорс», сообщает Marca.

«Бока» связался с российским клубом с просьбой отдать Гайча в аренду на один сезон. Если футболист даст положительный ответ, он перейдёт в аргентинский клуб в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Гайч попал в сферу интересов аргентинского клуба.

Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.



В нынешнем сезоне чемпионата России Гайч принял участие в 13 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В его активе также 5 игр в рамках Лиги Европы, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.