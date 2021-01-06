Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Боки Хуниорс»
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс», сообщается в «твиттере» LA CUERVERIA.
По данным источника, игрок попал в сферу интересов аргентинского клуба.
Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата России Гайч принял участие в 13 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. Также в его активе 5 игр в рамках Лиги Европы, в которых он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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