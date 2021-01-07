Ковач: довольны возвращением Головина, он поднимет уровень «Монако»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач отреагировал на забитый мяч российским полузащитником Александром Головиным в игре 18-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (5:2).

«Мы очень рады, что Головин снова с нами. Для нас это как приход нового игрока, потому что в этом сезоне он сыграл всего дважды. Честно говоря, я ждал его выход на поле несколько минут раньше, но судья посчитал, что ему нужно приклеить небольшую ленту к гетрам. В конце концов, это принесло нам удачу. Александр вышел и забил при первом же касании мяча. Мы очень довольны его возвращением, уверен, он поднимет уровень команды.

Не знаю, делал ли я такой хороший выбор замен за свою тренерскую карьеру (смеётся). Все внесли свой вклад в успех. Вступление Головина придало этому матчу новое измерение. В целом, мы очень довольны второй половиной игры, в которой игроки «Монако» забили 4 мяча», — приводит слова Ковача официальный сайт «Монако».