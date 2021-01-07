Головин рассказал, как забил через 10 секунд после выхода на поле

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал первый гол за команду после возвращения на поле с августа 2020-го.

«Очень рад вернуться. Тем более всё сложилось так удачно. Получилось забить сразу после выхода на замену. Мы одержали важную победу в непростом матче. Поэтому, безусловно, эмоции суперпозитивные.



В принципе там была стандартная ситуация. Мы заработали угловой. Когда получил мяч, увидел, что есть возможность для удара. Пробил в дальний угол. Всё получилось удачно.



Все очень рады этой победе. Да, мы получили численное преимущество в начале второго тайма, но его ещё нужно было реализовать. Поэтому все друг друга поздравили. Будем готовиться к следующей игре», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Головин забил гол первым касанием после выхода на замену в матче Лиги 1 с «Лорьяном». Футболист вышел на поле впервые с августа 2020 года. Летом прошлого года российский хавбек получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы.