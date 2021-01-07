«Дженоа» интересуется Мустафи, игрок ведёт переговоры с «Барселоной»

Итальянский клуб «Дженоа» проявляет интерес к немецкому защитнику «Арсенала» Шкодрану Мустафи, сообщает журналист Николо Скира.

Однако, по словам источника, футболист уже начал переговоры с «Барселоной», куда он может перейти в летнее трансферное окно. Срок действия контракта Мустафи с его нынешней командой истекает в конце сезона.

В текущем сезоне чемпионата Англии игрок провёл на поле три матча (во всех выходил на замену). В игре с «Лестером» появился на поле на 49-й минуте, с «Манчестер Юнайтед» – на 87-й минуте и с «Челси» – на 92-й минуте. Последние четыре года своей карьеры Мустафи провёл в составе «канониров», перейдя из испанской «Валенсии» в 2016 году за € 40 млн.

В ноябре «Барселона» включила Рюдигера, Мустафи и Матипа в шортлист на зимнее трансферное окно, а в сентябре к защитнику «Арсенала» проявлял интерес итальянский «Наполи».