«Дженоа» интересуется Мустафи, игрок ведёт переговоры с «Барселоной»

Итальянский клуб «Дженоа» проявляет интерес к немецкому защитнику «Арсенала» Шкодрану Мустафи, сообщает журналист Николо Скира.
Однако, по словам источника, футболист уже начал переговоры с «Барселоной», куда он может перейти в летнее трансферное окно. Срок действия контракта Мустафи с его нынешней командой истекает в конце сезона.
В текущем сезоне чемпионата Англии игрок провёл на поле три матча (во всех выходил на замену). В игре с «Лестером» появился на поле на 49-й минуте, с «Манчестер Юнайтед» – на 87-й минуте и с «Челси» – на 92-й минуте. Последние четыре года своей карьеры Мустафи провёл в составе «канониров», перейдя из испанской «Валенсии» в 2016 году за € 40 млн.
В ноябре «Барселона» включила Рюдигера, Мустафи и Матипа в шортлист на зимнее трансферное окно, а в сентябре к защитнику «Арсенала» проявлял интерес итальянский «Наполи».
- 7 января 2021
-
07:18
-
07:01
-
06:28
-
05:53
-
05:26
-
04:59
-
04:40
-
03:54
-
03:37
-
03:01
-
02:44
-
02:29
-
02:14
-
01:54
-
01:38
-
01:26
-
01:18
-
01:14
-
00:56
-
00:55
-
00:48
-
00:46
-
00:38
-
00:37
-
00:30
-
00:01
- 6 января 2021
-
23:54
-
23:34
-
23:30
-
23:03
-
23:00
-
22:48
-
22:40
-
22:29
-
22:19