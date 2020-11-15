«Барселона» включила Рюдигера, Мустафи и Матипа в шортлист на зимнее трансферное окно

«Барселона» заинтересована в приобретении центрального защитника во время зимнего трансферного окна. Как сообщает Sport.es, каталонский клуб будет выбирать кого-то из недорогих игроков.
Сейчас в шортлист «Барсы» входят защитник «Челси» Антонио Рюдигер, «Арсенала» Шкодран Мустафи и «Ливерпуля» Жоэль Матип.
Ранее сообщалось о серьёзных финансовых сложностях испанского клуба. «Барселона» пыталась договориться с игроками команды о сокращении зарплат, но стороны так и не смогли достичь согласия.
Вероятно, во время зимнего окна «Барселона» продаст защитника Хуниора Фирпо. В услугах игрока заинтересованы итальянские «Интер» и «Аталанта». В текущем розыгрыше чемпионата Испании Фирпо ещё не провёл за «Барселону» ни одного матча. В том случае, если Фирпо покинет «Барсу», в состав взрослой команды будет включён 17-летний защитник молодёжной команды каталонцев Алехандро Бальде.
- 15 ноября 2020
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