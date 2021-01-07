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«Доморощенные террористы». Меган Рапино — об акции сторонников Трампа в Вашингтоне

«Доморощенные террористы». Меган Рапино — об акции сторонников Трампа в Вашингтоне
Футбол / Прочие турниры 0
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Футболистка сборной США и обладательница «Золотого мяча» Меган Рапино в своём «твиттере» отреагировала на события в Вашингтоне.

Накануне сторонники действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа устроили протестную акцию, в ходе которой ворвались в здание Конгресса США, где проходило заседание сенаторов и членов палаты правительства. По его итогам участники должны были утвердить результаты выборов президента, победу в которых одержал Джо Байден. Трамп и его сторонники не признают результаты и считают, что голоса были подтасованы.

«Американские доморощенные террористы взяли штурмом Капитолий в Вашингтоне 6 января 2021 года», — написала Рапино.

Спустя некоторое время Меган также прокомментировала видео, на котором сотрудник правопорядка фотографируется с протестующими: «Так, так, так. Это полицейский, который делает селфи с доморощенным террористом, захватившим Капитолий. «Защищать и служить» – это именно то, чем он занимается».

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