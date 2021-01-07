Тульский «Арсенал» планирует отдать в аренду Комбарова и ещё пятерых игроков

Тульский «Арсенал» планирует отдать в аренду шестерых игроков, сообщают «Тульские новости». Команду могут покинуть защитник Кирилл Комбаров, полузащитники Валерий Громыко и Юрий Ковалёв, а также нападающий Роман Минаев. В аренду могут отправиться и полузащитники Сергей Ткачёв и Игорь Горбатенко, но их уход считается маловероятным.



Напомним, в начале 2020 года ганский полузащитник тульского «Арсенала» Абдул Кадири досрочно вернулся в киевское «Динамо». Ранее «Чемпионат» сообщал, что полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов продолжит карьеру в тульском «Арсенале».



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав в 19 турах 28 очков, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира — «Зенита». После 19 туров «Арсенал» занимает 14-е место в таблице РПЛ. Ранее появились слухи о возможном увольнении Дмитрия Парфёнова с поста главного тренера «Арсенала», но руководство клуба поддержало наставника.

«Арсенал» арендует Игоря Коновалова у «Рубина»