Артета высказался о возможном уходе Озила из «Арсенала» в январе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о потенциальном уходе полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно.



«Если что-то произойдёт в этом месяце, то только потому, что это устроило обе стороны. Решение должно быть удачным как для Месута и его будущего, так и для клуба. Если все факторы сложатся, мы будем двигаться дальше. Если нет, игрок останется здесь.



По футболистам нужно постоянно принимать много решений. Ставить их в состав или нет. Мы знаем, что у нас есть игрок, который на протяжении нескольких сезонов был ключевым для этого клуба. Мне нужно было принять решение по нему, и я это сделал. Я знал, какие у него будут последствия. Теперь нужно принять ещё одно решение», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Видео последнего гола Озила за «Арсенал» в АПЛ: