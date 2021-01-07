Артета высказался о возможном уходе Озила из «Арсенала» в январе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о потенциальном уходе полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно.
«Если что-то произойдёт в этом месяце, то только потому, что это устроило обе стороны. Решение должно быть удачным как для Месута и его будущего, так и для клуба. Если все факторы сложатся, мы будем двигаться дальше. Если нет, игрок останется здесь.
По футболистам нужно постоянно принимать много решений. Ставить их в состав или нет. Мы знаем, что у нас есть игрок, который на протяжении нескольких сезонов был ключевым для этого клуба. Мне нужно было принять решение по нему, и я это сделал. Я знал, какие у него будут последствия. Теперь нужно принять ещё одно решение», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Видео последнего гола Озила за «Арсенал» в АПЛ:
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