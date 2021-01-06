Источник: Месут Озил принял предложение «Фенербахче» и готов заключить трёхлетний контракт
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил принял предложение «Фенербахче» и готов заключить трёхлетний контракт с турецким клубом, сообщает Mirror со ссылкой на турецкую телевизионную компанию NTVSpo.
Напомним, Озил не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.
Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. В декабре главный тренер «канониров» Микель Артета не исключил возможности возвращения полузащитника в заявку в январское дозаявочное окно. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020-го.
Месут Озил ведёт переговоры с «Ди-Си Юнайтед»
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