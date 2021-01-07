У Головина взяли интервью в самолёте. Вместо микрофона использовался банан

У полузащитника «Монако» Александра Головина взяли интервью в самолёте после матча 18-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (5:2). Вместо микрофона использовался банан.



«Реакция Головина в самолёте после его забитого гола. «Обычно он всегда злится, но теперь он доволен!» — подписала видео пресс-служба «Монако» в своём «твиттере».

Российский футболист вышел на замену на 64-й минуте и спустя всего 10 секунд забил гол. Александр вышел на поле впервые с августа 2020 года. Летом прошлого года 24-летний хавбек получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы.



Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Александр сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.