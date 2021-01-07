Диего Лаксальт отказал клубу из ОАЭ. Он хочет остаться в «Селтике»

Защитник «Милана» Диего Лаксальт, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Селтик», хочет продолжить карьеру в Европе.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, попытку переманить уругвайца предпринял «Аль-Хиляль». Клуб из Объединённых Арабских Эмиратов предложил Диего трёхлетний контракт и выразил готовность платить ему € 3 млн за сезон. Однако игрок ответил отказом. Его приоритет сейчас – продолжить выступать за команду из Глазго.
«Селтик» арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В «Милан» Диего перешёл летом 2018 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 14,9 млн. В ходе своей карьеры защитник также выступал за «Торино», «Эмполи» и «Болонью», а также принадлежал «Интеру».
В нынешнем сезоне Лаксальт провёл 9 матчей в чемпионате Шотландии и забил 1 гол.
- 7 января 2021
-
16:36
-
16:14
-
16:12
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:38
-
14:29
-
14:20
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:42
-
13:29
-
13:28
-
13:09
-
13:06
-
12:33
-
12:26
-
12:04
-
11:57
-
11:42
-
11:41
-
11:29
-
11:04
-
11:00
-
10:46
-
10:16
-
10:07
-
10:02
-
09:53
-
09:50
-
09:34
-
09:21
-
08:31