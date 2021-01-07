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Диего Лаксальт отказал клубу из ОАЭ. Он хочет остаться в «Селтике»

Диего Лаксальт отказал клубу из ОАЭ. Он хочет остаться в «Селтике»
Футбол / Прочие турниры 0
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Защитник «Милана» Диего Лаксальт, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Селтик», хочет продолжить карьеру в Европе.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, попытку переманить уругвайца предпринял «Аль-Хиляль». Клуб из Объединённых Арабских Эмиратов предложил Диего трёхлетний контракт и выразил готовность платить ему € 3 млн за сезон. Однако игрок ответил отказом. Его приоритет сейчас – продолжить выступать за команду из Глазго.

«Селтик» арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В «Милан» Диего перешёл летом 2018 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 14,9 млн. В ходе своей карьеры защитник также выступал за «Торино», «Эмполи» и «Болонью», а также принадлежал «Интеру».

В нынешнем сезоне Лаксальт провёл 9 матчей в чемпионате Шотландии и забил 1 гол.

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