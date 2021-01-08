Азар рассказал, что хотел бы перенять у Месси, Роналду и Зидана
Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал, какие качества хотел бы перенять у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и наставника «Королевского клуба» Зинедина Зидана.
«От Месси хотел бы его левую ногу, от Роналду – его жажду завоевывать трофеи и его желание всегда забивать годы. От Зидана – его класс. Хотя у меня есть класс, верно? Но у него есть больше», — приводит слова Азара Goal со ссылкой на RTBF.
Азар перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний бельгиец, испытывающий проблемы из-за травм, принял участие всего лишь в 5 матчах испанской Примеры и забил 1 гол. Также на его счету 1 гол в 3 матчах в групповом этапе Лиги чемпионов.
Азар потерял в стоимости больше всех в 2020 году. В топ-10 вошли Месси, Гризманн и Погба
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