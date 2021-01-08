Зинедин Зидан высказался о ситуации с контрактом Серхио Рамоса

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о ситуации с контрактом защитника и капитана команды Серхио Рамоса. Его соглашение со «сливочными» истекает летом этого года.

«Я не знаю, что произойдёт. На данный момент он в клубе. Мы сосредоточены на завтрашней игре. В футболе гадать не получится. Мы хотим, чтобы ситуация разрешилась. То же самое касается и Лукаса Васкеса. Вы всегда меня спрашиваете об этом, и вы сами знаете, что я вам отвечу», — цитирует Зидана Marca.

Ранее стало известно, что Рамос хочет перейти в «Пари Сен-Жермен» и заявил об этом президенту «Реала» Флорентино Пересу. Французский клуб намерен пригласить помимо него нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Ещё одним фактором стали привлекательные финансовые условия. Если соглашение не будет продлено, то по окончании сезона 34-летний футболист покинет клуб на правах свободного агента.