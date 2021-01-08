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«Вест Хэм» видит в Оливье Жиру замену Себастьену Аллеру, ушедшему в «Аякс»

«Вест Хэм» видит в Оливье Жиру замену Себастьену Аллеру, ушедшему в «Аякс»
Футбол / Англия 0
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«Вест Хэм Юнайтед» начал поиски футболиста на замену нападающему Себастьену Аллеру, официально перешедшему сегодня, 8 января, в амстердамский «Аякс».

По сообщениям Eurosport, главным кандидатом на замену Аллера «молотобойцы» рассматривают нападающего лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру.

Фото можно увидеть на странице Eurosport UK в "Твиттере".

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Оливье Жиру провёл 9 матчей и забил 3 мяча. Также на его счёте 5 голов в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов. Контракт 34-летнего француза с «аристократами» истекает 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает Жиру в € 5 млн.

Сегодня днём «Аякс» на своём официальном сайте объявил о переходе Себастьена Аллера. Нападающий подписал контракт на четыре с половиной сезона до 30 июня 2025 года. Стоимость трансфера составила € 22,5 млн.

Оливье Жиру решил остаться в «Челси» до лета
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