«Бавария» не будет никого покупать во время зимнего трансферного окна
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подтвердил, что мюнхенцы не будут тратить средства на трансферы зимой. Ранее председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге заявил, что «Бавария» откажется от крупных трат. При этом Румменигге говорил, что режим экономии будет действовать и летом.
«Позвольте мне быть откровенным на эту тему: текущая ситуация влияет на все клубы в мире. Это непростая ситуация, оказывает влияние пандемия коронавируса. Но я хочу ясно дать понять: я не буду просить новых игроков. Я понимаю, какая сейчас ситуация в «Баварии», понимаю, что мы оказались в сложной ситуации. Наш текущий состав останется таким же и в конце сезона», — цитирует Флика Goal.
«Бавария», набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги.
Румменигге: сомневаюсь, что мы вернёмся к прежним трансферным бюджетам после пандемии
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