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«Вильярреал» разгромил «Сельту», забив четыре гола в первом тайме

«Вильярреал» разгромил «Сельту», забив четыре гола в первом тайме
Футбол / Испания 0

«Сельта» принимала «Вильярреал» в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0.

Счёт был открыт уже на пятой минуте встречи, автором дебютного гола стал Жерар Морено, ассистентом выступил Дани Парехо. На 14-й минуте жёлтые удвоили преимущество усилиями Мои Гомеса, голевую передачу отдал Ману Тригерос. Спустя пять минут Парехо довёл счёт до разгромного. Точку в матче на 31-й минуте поставил Фер Ниньо с передачи Морено.

Таким образом, «Вильярреал» по итогам 18 матчей набрал 32 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (23) — на 8-м месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Атлетико» (38).

Испания - Примера. 18-й тур
08 января 2021, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 4
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 5'   0:2 Гомес – 14'   0:3 Парехо – 19'   0:4 Ниньо – 31'
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