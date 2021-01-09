«Вильярреал» разгромил «Сельту», забив четыре гола в первом тайме
«Сельта» принимала «Вильярреал» в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0.
Счёт был открыт уже на пятой минуте встречи, автором дебютного гола стал Жерар Морено, ассистентом выступил Дани Парехо. На 14-й минуте жёлтые удвоили преимущество усилиями Мои Гомеса, голевую передачу отдал Ману Тригерос. Спустя пять минут Парехо довёл счёт до разгромного. Точку в матче на 31-й минуте поставил Фер Ниньо с передачи Морено.
Таким образом, «Вильярреал» по итогам 18 матчей набрал 32 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (23) — на 8-м месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Атлетико» (38).
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