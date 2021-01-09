«Бавария» потерпела первое поражение более чем за три месяца

В Мёнхенгладбахе завершился очередной матч 15-го тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» на своём поле обыграла «Баварию» со счётом 3:2. При этом ещё в первом тайме хозяева оказались в роли догоняющих, пропустив два мяча.

«Бавария» потерпела первое поражение с сентября во всех турнирах. В последний раз «Бавария» проигрывала «Хоффенхайму» со счётом 1:4 в сентябре. Таким образом, мюнхенцы прервали 20-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

«Бавария», набрав 33 очка, занимает первое место в турнирной таблице. «Боруссия» в свою очередь, набрав 24 очка, находится на седьмом месте.

В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» на своём поле встретится с «Фрайбургом», а «Боруссия» на выезде проведёт матч со «Штутгартом». Матчи пройдут 17 и 16 января соответственно.