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«Бавария» уступила мёнхенгладбахской «Боруссии», ведя в счёте 2:0

«Бавария» уступила мёнхенгладбахской «Боруссии», ведя в счёте 2:0
Футбол / Германия 0

В Мёнхенгладбахе завершился очередной матч 15-го тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» на своём поле обыграла «Баварию» со счётом 3:2. При этом ещё в первом тайме хозяева оказались в роли догоняющих, пропустив два мяча.

Счёт в матче на 20-й минуте открыл Роберт Левандовски. Польский форвард уверенно реализовал пенальти. Ещё через шесть минут Леон Горецка удвоил преимущество гостей, мощно пробив из-за пределов штрафной.

Но ещё в первом тайме хозяевам удалось отыграться. На 35-й минуте забил Йонас Хофман, а на 45-й минуте он оформил дубль и восстановил равновесие в счёте. В начале второго тайма Флориан Нойхаус вывел свою команду вперёд, после чего счёт уже не менялся.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Боруссия» (24) находится на седьмом месте.

Германия - Бундеслига. 15-й тур
08 января 2021, пятница. 22:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Левандовски – 20' (пен)   0:2 Горецка – 26'   1:2 Хофман – 35'   2:2 Хофман – 45'   3:2 Нойхаус – 49'
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