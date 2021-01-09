«Бавария» уступила мёнхенгладбахской «Боруссии», ведя в счёте 2:0

В Мёнхенгладбахе завершился очередной матч 15-го тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» на своём поле обыграла «Баварию» со счётом 3:2. При этом ещё в первом тайме хозяева оказались в роли догоняющих, пропустив два мяча.
Счёт в матче на 20-й минуте открыл Роберт Левандовски. Польский форвард уверенно реализовал пенальти. Ещё через шесть минут Леон Горецка удвоил преимущество гостей, мощно пробив из-за пределов штрафной.
Но ещё в первом тайме хозяевам удалось отыграться. На 35-й минуте забил Йонас Хофман, а на 45-й минуте он оформил дубль и восстановил равновесие в счёте. В начале второго тайма Флориан Нойхаус вывел свою команду вперёд, после чего счёт уже не менялся.
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Боруссия» (24) находится на седьмом месте.
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