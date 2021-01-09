Агент рассказал, какие клубы интересуются Аркадиушем Миликом

Фабрицио де Векки, агент нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика, рассказал, где может продолжить карьеру футболист.

«Лучшие клубы Премьер-лиги, а также «Атлетико» и« Марсель » заинтересованы в Милике. Конечно, ни одна команда не предлагает то, что просит «Наполи». «Рома» и «Ювентус» были близки к тому, чтобы подписать его, переговоры ещё не завершились», — приводит слова Векки Tuttosport.

Контракт 26-летнего нападающего с «Наполи» заканчивается летом этого года. Милик предпочитает доработать соглашение с итальянцами до конца и уже потом покинуть команду.

Польский нападающий перешёл в «Наполи» летом 2016 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила € 32 млн. В прошлом сезоне принял участие в 26 матчах чемпионата Италии (19 — в основном составе), забил 11 мячей, а также получил пять жёлтых карточек. В нынешнем сезоне он на поле не выходил.