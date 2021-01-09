Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Беневенто»

Стали известны стартовые составы «Беневенто» и «Аталанты» на матч 17-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто. Начало — 17:00 мск. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.

«Беневенто»: Монтипо, Маджо, Барба, Глик, Импрота, Скьяттарелла, Дабо, Ионицэ, Фулон, Сау, Лападула.



«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Иличич, Сапата.

«Аталанта» в 15 встречах набрала 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Беневенто» (21) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (37).

В нынешнем сезоне Миранчук в 7 матчах чемпионата Италии забил 1 мяч.