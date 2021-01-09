Яркое празднование победы футболистами «Чорли» в матче Кубка Англии. Видео

В Чорли на стадионе «Виктори Парк» состоялся матч 3-го раунда Кубка Анлии «Чорли» — «Дерби Каунти». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.
Официальный «твиттер»-аккаунт «Чорли» разместил видео празднования футболистами в раздевалке после матча. На видео футболисты поют песню британской певицы Адель Someone like you.
Видео можно посмотреть на странице «Чорли» в "Твиттере"
Адель является обладательницей 15 премий «Грэмми», а также одной премии «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму».
Забитыми мячами в ворота «Дерби Каунти» отметились нападающий Коннор Холл и полузащитник Майк Калвели.
«Чорли» выступает в Северной Национальной лиге — шестом по силе дивизионе английского футбола. Команда впервые пробилась в 4-й раунд Кубка Англии.
- 9 января 2021
-
18:51
-
18:39
-
18:35
-
18:12
-
18:00
-
18:00
-
17:54
-
17:49
-
17:38
-
17:38
-
17:30
-
17:24
-
17:11
-
17:11
-
17:05
-
16:58
-
16:54
-
16:35
-
16:20
-
16:20
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:46
-
15:40
-
15:19
-
15:16
-
15:12
-
14:46
-
14:23
-
14:11
-
14:02
-
13:49
-
13:41
-
13:24