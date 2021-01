Яркое празднование победы футболистами «Чорли» в матче Кубка Англии. Видео

В Чорли на стадионе «Виктори Парк» состоялся матч 3-го раунда Кубка Анлии «Чорли» — «Дерби Каунти». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.



Официальный «твиттер»-аккаунт «Чорли» разместил видео празднования футболистами в раздевалке после матча. На видео футболисты поют песню британской певицы Адель Someone like you.

Видео можно посмотреть на странице «Чорли» в "Твиттере"

Адель является обладательницей 15 премий «Грэмми», а также одной премии «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму».

Забитыми мячами в ворота «Дерби Каунти» отметились нападающий Коннор Холл и полузащитник Майк Калвели.

«Чорли» выступает в Северной Национальной лиге — шестом по силе дивизионе английского футбола. Команда впервые пробилась в 4-й раунд Кубка Англии.