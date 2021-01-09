Куман: Дембеле не везло с травмами. Ему трудно показать свой настоящий уровень

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал игру форварда команды Усмана Дембеле.

«Усман играет здесь уже несколько лет, и ему не везло с травмами. Ему трудно показать свой настоящий уровень. Надеюсь, что он сейчас набрал хорошую форму. Он хорошо тренируется, и он счастлив. Мне нравится этот игрок, потому что Дембеле отличается от Антуана Гризманна, Франсиско Тринкана или Лео Месси. Он прекрасен в обыгрыше один-в-один, одинаково хорошо играет обеими ногами. Надеюсь, он продолжит играть на этом уровне», — цитирует Кумана Marca.

В нынешнем сезоне Дембеле в 12 матчах во всех турнирах стал автором четырёх забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что каталонский клуб намерен продлить соглашение с нападающим.

Француз 20 декабря возобновил тренировки, восстановившись после травмы. Дембеле пропустил пять последних матчей. По всей видимости, он сможет выйти на поле в матче 16-го тура Примеры с «Эйбаром», который состоится завтра, 29 декабря.