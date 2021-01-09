«Гранада» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 18-го тура Примеры
Сегодня, 9 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Гранада» — «Барселона». Опубликованы стартовые составы команд.
«Гранада»: Силва, Нева, Фулкье, Херман Санчес, Дуарте, Пуэртас, Янхель Эррера, Монторо, Брис, Сольдадо, Мачис.
«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Оскар Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Гризманн, Месси, Дембеле, Педри.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ассистенты — Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный арбитр — Мануэль Перес Эрнандес.
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