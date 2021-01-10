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«Милан» обыграл «Торино», Ибрагимович сыграл впервые с ноября

«Милан» обыграл «Торино», Ибрагимович сыграл впервые с ноября
Футбол / Италия 0

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Торино». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:0.

На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Рафаэл Леау, ему ассистировал полузащитник Браим Диас. Спустя несколько минут после вмешательства VAR судья назначил пенальти в ворота «Торино» за фол на Диасе. Полузащитник Франк Кессье реализовал 11-метровый. В начале второго тайма VAR отменил назначенный пенальти в ворота «Милана».

На 75-й минуте на поле появился форвард Златан Ибрагимович, который не играл с 22 ноября из-за травмы.

«Милан» в 17 матчах набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» (12) располагается на 19-м месте.

Италия - Серия А. 17-й тур
09 января 2021, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 0
Торино
Турин
1:0 Леау – 25'   2:0 Кессье – 36' (пен)
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