«Милан» обыграл «Торино», Ибрагимович сыграл впервые с ноября

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Торино». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:0.

На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Милана» Рафаэл Леау, ему ассистировал полузащитник Браим Диас. Спустя несколько минут после вмешательства VAR судья назначил пенальти в ворота «Торино» за фол на Диасе. Полузащитник Франк Кессье реализовал 11-метровый. В начале второго тайма VAR отменил назначенный пенальти в ворота «Милана».

На 75-й минуте на поле появился форвард Златан Ибрагимович, который не играл с 22 ноября из-за травмы.

«Милан» в 17 матчах набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» (12) располагается на 19-м месте.