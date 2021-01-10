«Бешикташ» рассматривает Гайча как альтернативу Манджукичу

Турецкий «Бешикташ» продолжает поиски центрального нападающего в зимнее трансферное окно, информирует Fotospor.

Как сообщает источник, основной целью турецкого клуба является 34-летний хорватский экс-форвард туринского «Ювентуса» Марио Манджукич, который на протяжении последних 6 месяцев находится без клуба.

Ранее появилась информация об интересе со стороны «Бешикташа» к нападающему московского ЦСКА Адольфо Гайчу. Источник уточняет, что аргентинец является лишь альтернативным вариантом, который предлагался клубу ещё летом. В случае если «Бешикташ» всё-таки решит сделать предложение по нему, это будет вариант связанный с арендой.

В августе 2020 года ЦСКА объявил о переходе Гайча из «Сан-Лоренсо де Альмагро», который принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн. В текущем сезоне форвард принял участие в 18 встречах за московский клуб, выйдя на замену в 15 из них и отметившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.