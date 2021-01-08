Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в «Бешикташе»
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в «Бешикташе», сообщает TV100 со ссылкой на аргентинское телевидение. Турецкий клуб рассматривает вариант с арендой форварда.
Ранее появилась информация, что нападающий ЦСКА Адольфо Гайч находился в шаге от перехода в «Боку Хуниорс». «Бока» связалась с российским клубом с просьбой отдать Гайча в аренду на один сезон. Форвард отказался от перехода в аргентинский клуб.
5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.
Агент Гайча: «Бока Хуниорс» заинтересован в услугах Адольфо, но он хочет остаться в ЦСКА
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