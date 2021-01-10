Маурисио Почеттино отреагировал на дебютную победу с «ПСЖ»

Аргентинский главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился эмоциями после первой победы у руля клуба из столицы Франции в матче 19-го тура Лиги 1 с «Брестом» (3:0).

«Мы довольны результатом, это плоды усилий всех игроков. Но нам ещё многое предстоит исправить. Мы должны продолжать работать в соответствии с высокими стандартами. Мбаппе провёл хорошую игру. У него были шансы, жаль, что он не забил, но у него была действительно приличная игра.

Предстоящая встреча с «Марселем»? Надеемся провести ещё одну достойную игру, создав для себя хорошие условия в турнирной таблице. Конечно, каждый раз, когда мы играем с «Марселем», мы просто обязаны побеждать», — цитирует Почеттино Goal со ссылкой на Canal+.

После 19 туров «Лион» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, за ним следуют «ПСЖ» и «Лилль», имеющие в своём активе по 39 очков. «Монако» (33) занимает 4-е место, опережая «Ренн» по дополнительным показателям (33).