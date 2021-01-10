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Почеттино одержал первую победу с «ПСЖ», «Лион» спасся с 0:2 от «Ренна»

Почеттино одержал первую победу с «ПСЖ», «Лион» спасся с 0:2 от «Ренна»
Футбол / Франция 0
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В Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» состоялась встреча 19-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Брестом», которая завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт уже на 16-й минуте матча итальянским форвардом Мойзе Кином. Следующее изменение счёта произошло лишь к концу встречи – сначала на 81-й минуте Мауро Икарди удвоил преимущество парижан, а спустя две минуты Пабло Сарабия установил окончательный счёт встречи – 3:0.

Таким образом, 48-летний аргентинский главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почетинно одержал свою 1-ю победу у руля парижан. В дебютной встрече его подопечные не смогли обыграть «Сент-Этьен» (1:1).

Франция - Лига 1. 19-й тур
09 января 2021, суббота. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Брест
Брест
1:0 Кин – 16'   2:0 Икарди – 81'   3:0 Сарабия – 83'

В других матчах игрового дня «Лион» сумел спастись в игре с «Ренном» (2:2), проигрывая 0:2 к 79-й минуте, «Лилль» на выезде обыграл «Ним» (1:0), а «Марсель» завершил встречу с «Дижоном» без забитых мячей (0:0).

После 19 туров «Лион» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, за ним следуют «ПСЖ» и «Лилль», имеющие в своём активе по 39 очков. «Монако» (33) занимает 4-е место, опережая «Ренн» по дополнительным показателям (33).

Франция - Лига 1. 19-й тур
09 января 2021, суббота. 23:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 2
Лион
Лион
1:0 Гренье – 20'   2:0 Буриго – 55'   2:1 Депай – 79'   2:2 Денайер – 82'
Франция - Лига 1. 19-й тур
09 января 2021, суббота. 23:00 МСК
Ним
Ним
Окончен
0 : 1
Лилль
Лилль
0:1 Йылмаз – 29'
Франция - Лига 1. 19-й тур
09 января 2021, суббота. 23:00 МСК
Дижон
Дижон
Окончен
0 : 0
Марсель
Марсель
Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2020/2021.
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