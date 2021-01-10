Почеттино одержал первую победу с «ПСЖ», «Лион» спасся с 0:2 от «Ренна»

В Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» состоялась встреча 19-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Брестом», которая завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт уже на 16-й минуте матча итальянским форвардом Мойзе Кином. Следующее изменение счёта произошло лишь к концу встречи – сначала на 81-й минуте Мауро Икарди удвоил преимущество парижан, а спустя две минуты Пабло Сарабия установил окончательный счёт встречи – 3:0.

Таким образом, 48-летний аргентинский главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почетинно одержал свою 1-ю победу у руля парижан. В дебютной встрече его подопечные не смогли обыграть «Сент-Этьен» (1:1).

В других матчах игрового дня «Лион» сумел спастись в игре с «Ренном» (2:2), проигрывая 0:2 к 79-й минуте, «Лилль» на выезде обыграл «Ним» (1:0), а «Марсель» завершил встречу с «Дижоном» без забитых мячей (0:0).

После 19 туров «Лион» с 40 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, за ним следуют «ПСЖ» и «Лилль», имеющие в своём активе по 39 очков. «Монако» (33) занимает 4-е место, опережая «Ренн» по дополнительным показателям (33).