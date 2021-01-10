Почеттино: жаль, что нет болельщиков. Было бы здорово поделиться этим моментом с ними

Маурисио Почеттино поделился эмоциями от своей первой победы в качестве главного тренера «Пари Сен-Жермен».
«Я очень взволнован, что вернулся. Очень жаль, что нет болельщиков. Было бы здорово поделиться этим моментом с ними. В футболе фанаты – это всё. Мы по ним скучаем», – цитирует специалиста Get French Football News.
На стадионе «Парк де Пренс» в 19-м туре чемпионата Франции между «ПСЖ» обыграл «Брест» со счётом 3:0. Счёт в матче был открыт уже на 16-й минуте матча итальянским форвардом Мойзе Кином. Следующее изменение счёта произошло лишь к концу встречи – сначала на 81-й минуте Мауро Икарди удвоил преимущество парижан, а спустя две минуты Пабло Сарабия установил окончательный счёт – 3:0.
Таким образом, 48-летний аргентинский главный тренер «ПСЖ» одержал свою первую победу у руля парижан. В дебютной встрече его подопечные не смогли обыграть «Сент-Этьен» (1:1).
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