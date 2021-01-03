Пулишич: бабушка сказала: «Ты должен сбрить бороду. Ты и так красивый»

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич рассказал о причине перемен в имидже.



«Честно говоря, мне действительно нравилась борода. Но однажды я гостил у бабушки и поговорил с ней. Она сказала: „Тебе нужно сбрить бороду. Ты и так красивый“. Этого было достаточно. Я должен был это сделать», — приводит слова Пулишича Sky Sports.



Пулишич выступает за «Челси» с 2019 года. В нынешнем сезоне американский футболист в 9 матчах английской Премьер-лиги забил один мяч. С 2016 года Пулишич вызывается в национальную команду США.

Лондонский «Челси» в 16 встречах набрал 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).