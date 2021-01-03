Пулишич: бабушка сказала: «Ты должен сбрить бороду. Ты и так красивый»
Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич рассказал о причине перемен в имидже.
«Честно говоря, мне действительно нравилась борода. Но однажды я гостил у бабушки и поговорил с ней. Она сказала: „Тебе нужно сбрить бороду. Ты и так красивый“. Этого было достаточно. Я должен был это сделать», — приводит слова Пулишича Sky Sports.
Пулишич выступает за «Челси» с 2019 года. В нынешнем сезоне американский футболист в 9 матчах английской Премьер-лиги забил один мяч. С 2016 года Пулишич вызывается в национальную команду США.
Лондонский «Челси» в 16 встречах набрал 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).
Рекомендуем вам
- 3 января 2021
-
15:27
-
15:10
-
14:49
-
14:20
-
14:08
-
13:49
-
13:35
-
13:13
-
12:53
-
12:25
-
12:12
-
11:56
-
11:44
-
11:28
-
11:12
-
10:58
-
10:38
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
08:29
-
08:14
-
07:22
-
07:02
-
05:18
-
02:10
-
00:54
-
00:51
-
00:49
-
00:31
-
00:22
- 2 января 2021
-
23:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам