Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кепа Аррисабалага проводит 100-й матч за «Челси»

Кепа Аррисабалага проводит 100-й матч за «Челси»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 3-го раунда Кубка Англии «Челси» — «Моркам». Идёт 20-я минута, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Как сообщает официальный «твиттер»-аккаунт «аристократов», вратарь Кепа Аррисабалага проводит сотый матч в составе лондонцев.

Фото можно увидеть на странице «Челси» в "Твиттере".

Аррисабалага выступает за «Челси» с августа 2018 года, перейдя из «Атлетика Бильбао». За его переход «аристократы» заплатили рекордну сумму для трансфера голкипера — € 80 млн.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего испанца в € 15 млн. Его контракт с «Челси» действует до 30 июня 2025 года.

«Моркам» выступает в Лиге 2 — четвёртом по силе дивизионе английского футбола. В нынешнем сезоне, сыграв 20 матчей и набрав 34 очка, «Моркам» занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 2.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021