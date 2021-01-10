Кепа Аррисабалага проводит 100-й матч за «Челси»

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 3-го раунда Кубка Англии «Челси» — «Моркам». Идёт 20-я минута, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Как сообщает официальный «твиттер»-аккаунт «аристократов», вратарь Кепа Аррисабалага проводит сотый матч в составе лондонцев.

Фото можно увидеть на странице «Челси» в "Твиттере".

Аррисабалага выступает за «Челси» с августа 2018 года, перейдя из «Атлетика Бильбао». За его переход «аристократы» заплатили рекордну сумму для трансфера голкипера — € 80 млн.



Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего испанца в € 15 млн. Его контракт с «Челси» действует до 30 июня 2025 года.



«Моркам» выступает в Лиге 2 — четвёртом по силе дивизионе английского футбола. В нынешнем сезоне, сыграв 20 матчей и набрав 34 очка, «Моркам» занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 2.